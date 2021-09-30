Допрос Айсулуу Кудайбердиевой. Активистка больше не будет давать показания

Сторонница Равшана Джеенбекова Айсулуу Кудайбердиева не будет давать никаких показаний, пока следствие не объяснит, в чем ее подозревают. Об этом 24.kg сообщил адвокат Нурбек Токтакунов.

По его словам, накануне девушку допрашивали в ГКНБ в качестве свидетеля, но из характера вопросов юрист сделал выводы, что она проходит подозреваемой.

«Потребовали уведомить, в чем именно ее подозревают, но нам не сообщили. Потом провели обыск по постановлению судьи Чынгыза Бердимуратова. По этому делу много говорить пока не могу. Надеемся, что это недоразумение и оно урегулируется», — подчеркнул Нурбек Токтакунов.

Однако он не уточнил, по какому именно делу допрашивали Айсулуу Кудайбердиеву.

Отметим, что активистка работала в предвыборном штабе кандидата в президенты Равшана Джеенбекова в 2020 году. Активно участвовала в акциях протеста #REакция.