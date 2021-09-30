12:33
USD 84.79
EUR 98.91
RUB 1.17
Общество
Сюжет: COVID-19

COVID-19 в мире. Заразились более 233,2 миллиона, умерли более 4,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 501 тысячу 309 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 233 миллиона 231 тысяча 373 человека. Больше всего зараженных в США (43 миллиона 349 тысяч 187), Индии (33 миллиона 716 тысяч 451), Бразилии (21 миллион 399 тысяч 546), Франции (7 миллионов 100 тысяч 572), Великобритании (7 миллионов 808 тысяч 54), России (7 миллионов 377 тысяч 774), Турции (7 миллионов 95 тысяч 550), Аргентине (5 миллионов 255 тысяч 261), Иране (5 миллионов 572 тысячи 962), Колумбии (4 миллиона 955 тысяч 848), Испании (4 миллиона 956 тысяч 691), Италии (4 миллиона 668 тысяч 261) и Германии (4 миллиона 228 тысяч 774).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 773 тысяч 810. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 422 человека. В том числе в США всего скончались 695 тысяч 112 человек, Бразилии — 596 тысяч 122, Индии — 447 тысяч 751, Мексике — 276 тысяч 973, России — 202 тысячи 700, Великобритании — 136 тысяч 906 и Италии — 130 тысяч 870.

В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 532 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 960 тысяч 578, Узбекистане — 173 тысячи 409, Таджикистане — 17 тысяч 484.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208806/
просмотров: 204
Версия для печати
Материалы по теме
COVID-19 и сексуальное здоровье. Кыргызстанцы могут поучаствовать в исследовании
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразился один медработник
Коронавирусом болеют 1 тысяча 238 человек, 166 — в тяжелом состоянии
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончались два человека
В КР выявили 88 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Всего — 178 532
Для зараженных COVID-19 свободны 296 коек в медучреждениях Бишкека
COVID-19 в мире. Заразились более 232,7 миллиона, умерли более 4,7 миллиона
В Кыргызстане за сутки коронавирусом заразились два медработника
В Кыргызстане за сутки от коронавируса скончался один человек
Коронавирусом болеют 1 тысяча 257 человек, 178 — в тяжелом состоянии
Популярные новости
Талибы перебросили тысячи военнослужащих на&nbsp;границу с&nbsp;Таджикистаном Талибы перебросили тысячи военнослужащих на границу с Таджикистаном
Эльдар Сайфутдинов: У&nbsp;кыргызстанцев сильно развито чувство локтя Эльдар Сайфутдинов: У кыргызстанцев сильно развито чувство локтя
Таджикистан направил в&nbsp;Кыргызстан письмо с&nbsp;просьбой открыть границы Таджикистан направил в Кыргызстан письмо с просьбой открыть границы
В&nbsp;Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут &#8470;&nbsp;9. Схема В Бишкеке возобновил работу автобусный маршрут № 9. Схема
Бизнес
&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; намерен судиться с&nbsp;бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб «Банк КЫРГЫЗСТАН» намерен судиться с бывшим замначальника кассы, нанесшим ущерб
&laquo;Сбербанк&raquo; и&nbsp;&laquo;Банк КЫРГЫЗСТАН&raquo; подписали соглашение о&nbsp;сотрудничестве «Сбербанк» и «Банк КЫРГЫЗСТАН» подписали соглашение о сотрудничестве
Цифровые министры Кыргызстана и&nbsp;Казахстана встретились на&nbsp;Digital week 2021 Цифровые министры Кыргызстана и Казахстана встретились на Digital week 2021
Премьер-министр Индии принял участие в&nbsp;саммите лидеров &laquo;четверки&raquo; в&nbsp;Белом доме Премьер-министр Индии принял участие в саммите лидеров «четверки» в Белом доме
30 сентября, четверг
12:31
В регионах Кыргызстана не хватает квалифицированной юридической помощи В регионах Кыргызстана не хватает квалифицированной юри...
12:28
Запрет экспорта. 400 тысяч тонн урожая кукурузы может остаться гнить на полях
12:27
Продажа справок. Более 100 сертификатов о вакцинации оформили фиктивно
12:21
О тяжести жерновов кыргызского правосудия рассказал Садыр Жапаров
12:18
Взломали Telegram-аккаунт Риты Карасартовой и опубликовали записи разговоров