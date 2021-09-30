COVID-19 в мире. Заразились более 233,2 миллиона, умерли более 4,7 миллиона

За последние сутки число людей в мире, которые заразились коронавирусом, выросло на 501 тысячу 309 человек. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты, разработанной учеными.

Всего в мире коронавирусом заразились 233 миллиона 231 тысяча 373 человека. Больше всего зараженных в США (43 миллиона 349 тысяч 187), Индии (33 миллиона 716 тысяч 451), Бразилии (21 миллион 399 тысяч 546), Франции (7 миллионов 100 тысяч 572), Великобритании (7 миллионов 808 тысяч 54), России (7 миллионов 377 тысяч 774), Турции (7 миллионов 95 тысяч 550), Аргентине (5 миллионов 255 тысяч 261), Иране (5 миллионов 572 тысячи 962), Колумбии (4 миллиона 955 тысяч 848), Испании (4 миллиона 956 тысяч 691), Италии (4 миллиона 668 тысяч 261) и Германии (4 миллиона 228 тысяч 774).

Количество смертей от коронавируса достигло 4 миллионов 773 тысяч 810. За сутки показатель вырос на 9 тысяч 422 человека. В том числе в США всего скончались 695 тысяч 112 человек, Бразилии — 596 тысяч 122, Индии — 447 тысяч 751, Мексике — 276 тысяч 973, России — 202 тысячи 700, Великобритании — 136 тысяч 906 и Италии — 130 тысяч 870.

В Кыргызстане зарегистрировали 178 тысяч 532 случая заражения коронавирусом, Казахстане — 960 тысяч 578, Узбекистане — 173 тысячи 409, Таджикистане — 17 тысяч 484.