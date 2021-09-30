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Общество

Сибирская язва. В Сузакском районе госпитализировали восемь человек

В Сузакском районе с подозрением на сибирскую язву госпитализировали восемь человек. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Кубанычбек Бектурдиев.

По его словам, у четверых пациентов диагноз подтвердился лабораторно. «Они получают лечение. Еще у четверых анализы будут готовы завтра», — отметил он.

Кубанычбек Бектурдиев добавил, что также установлены 20 контактных человек, сейчас они находятся под наблюдением. «Выяснилось, что они участвовали в забое больной коровы», — сказал он.

Напомним, что в начале сентября случай заражения сибирской язвой произошел в Аксыйском районе. Тогда госпитализировали семь человек.

Кубанычбек Бектурдиев добавил, что несмотря на то, что оба случая произошли в Джалал-Абадской области, они не связаны между собой.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208800/
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