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Общество
Сюжет: COVID-19

Коронавирусом болеют 1 тысяча 238 человек, 166 — в тяжелом состоянии

В Кыргызстане лечение от коронавируса получает 1 тысяча 238 человек. Об этом сообщило Министерство здравоохранения и социального развития.

По его данным, амбулаторно (в домашних условиях) лечится 808 человек, в больницах — 430. В том числе 26 человек — в крайне тяжелом состоянии, 140 — в тяжелом. Состояние 263 больных (или 61,1 процента) оценивают как средней тяжести, 41 пациент находится в удовлетворительном состоянии.

За сутки по республике выздоровели 104 человека, из них в Бишкеке — 35, Оше — 6, Чуйской области — 25, Ошской −2, Таласской — 5, Нарынской — 6, Иссык-Кульской — 19, Джалал-Абадской — 3, Баткенской — 3.

С начала марта 2020 года, по официальным данным, выздоровели 173 тысячи 206 человек.

Минздрав объединил статистику после того, как ВОЗ присвоила в международной классификации болезней коронавирусу, подтвержденному лабораторно, код U07.1, а внебольничной пневмонии — U07.2, теперь она считается проявлением вируса.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208772/
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