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Общество

Полпред президента в Таласе из бюджета незаконно оплачивал комуслуги и охрану

Выявлена коррупционная схема в структурах власти по Таласской области. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

Уточняется, что материалы зарегистрированы в ЕРПП по статье «Злоупотребление должностным положением» УК КР.

«Отдельные должностные лица аппарата полпреда президента в регионе, злоупотребляя должностным положением, незаконно присваивали деньги, полученные от аренды помещений, расположенных в их здании. Кабинеты снимали коммерческие и общественные организации. Проверка показала, что из госбюджета незаконно выплачивались деньги за коммунальные услуги и охрану ведомственного дома полпреда главы государства. Общая сумма выявленного ущерба составила 15 миллионов сомов», — сказали в пресс-центре.

В ведомстве отметили, что проводятся оперативно-следственные мероприятия по привлечению к уголовной ответственности причастных лиц.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208766/
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