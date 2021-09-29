30 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Фучика, Ленской, Кронштадтской, Гагарина, Маликова (магазин «Народный»), жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Каркыра, Биримдик, Ахунбаева, Кара-Булак, Гул-Ордо, Ак-Доолот), «Арча-Бешик» (улицы Репина, Баха, Ахунбаева, Леваневского, Безымянная, Володайская), «Ак-Босого» (улица Чуй, 42-46), село Чон-Арык (улицы Кожобергенова, Ямбургская, Луговая, Мусулманкулова, 50 лет Победы, Ульяновская, Дачная, Береговая);

9.30-18.30 — улица Токтоналиева, 84, отрезки улиц Фирсова, Элебесова, жилмассив «Токольдош» (улица Октябрьская).

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая, проспекты Победы, Ленина), Ленинское (улицы Мостовая, Новая, Речная, Набережная, Новосельская, ПМК-3), Арашан (улицы Молдобека, Полевая, Кошокбека), Малиновка, Беш-Кунгей (улицы Проектируемая, Новая, Ткачева), Аламедин (улицы Гагарина, Некрасова, Заводская), Васильевка (улицы Набережная, Фрунзе, переулок Больничный, контуры 569, 578), Таш-Добо (улицы Ленина, Абыкан-Ата, Горького, Колхозная, Нарынская, Озгоруш), Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Веселая, Ала-Арчинская, Карасуйская), Нижняя Ала-Арча (улицы Новая, Зеленая), дачи садоводческого товарищества «Победа»;

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Ак-Ордо, Проектируемая, Ынтымак, Алтын-Ордо, контур 520), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Ала-Арчинская, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупики Токтогула, Советский), Джаны-Джер (улицы Молодой Гвардии, 20-й хутор, 9-й, 8-й распред, МТФ-2а, Акжар), Восточное (улицы Гагарина, Киргизская, Новостройка, МТФ-2), Шалта (улицы Комсомольская, Осмона, Боромбаева, переулок Боромбаева), Сокулук (улицы Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, Пионерская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Звездная, Кайназаровой, Ленина, Мичурина, переулок Ленина), Белек (улицы Новая, Фрунзе), поселок Взлетный (улицы Авиагородок, Бакинская, Лесхоз, Дача-Суу);

Московский РЭС

8.50-18.00 — села Беш-Терек, Беш-Орюк (улицы Центральная, Исенгула), Беловодское (улица Ленина), Ак-Суу (район плодопитомника, улицы Ягодная, Подгорная, Центральная, Пржевальская, кошары), Александровка (улица Токтогула);

9.00-17.00 — села Петровка (улицы Заводская, Советская, Ак-Суу, Водяная, 1 Мая, Центральная, Озерная, Жукова), Беловодское (улицы Колхозная, Курчатова, Фрунзе, Калинина, Луговая, Степаненко, Шевченко, Пушкина, переулок Советский), Кызыл-Туу (улицы Школьная, Первомайская), Ан-Арык (улицы Восточная, Центральная, Жыргал, Бала-Айылчы, Абакира, Молдокула, Усупбека, Узелбека), Предтеченка (улицы Фрунзе, 1 Мая, 8 Марта, Ленина, Молодежная, Центральная, Тюлек, кошары);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — Кара-Балта (улицы Крылова, Пушкина, Комсомольская, Кожомбердиева, Фрунзенская, Чкалова, Краснодарская, 8 Марта, Крупской, переулок Садовый), села Полтавка (улицы Горького, Центральная, Партизанская, Комсомольская, Коминтерна), Новониколаевка (улицы Пушкина, Энгельса, Юбилейная, Школьная, Первомайская, Западная, Пионерская, Комсомольская, Луговая), Кызыл-Дыйкан, Кара-Суу, Ставрополовка;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Эфиронос (улицы Некрасова, Центральная), Бухара (улицы Давыденко, Осуке);

Иссык-Атинский РЭС

10.00-17.00 — села Красная Речка, Буденновка;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — села Нижняя Серафимовка, Тогуз-Булак (улица Бейшеналиевой);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Кошой, Кызыл-Аскер, Алга, Менеткеч, Бурана, Калыгул;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Боролдой (улица Фрунзе), Жаны-Алыш (улица Комсомольская).

3 Таласская область