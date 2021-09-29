ВОЗ представила новую стратегию борьбы с менингитом. Об этом сообщают «Новости ООН».

Отмечается, что это первая в истории стратегия по достижению целей в области борьбы с менингитом. В ней предлагаются меры, которые позволят к 2030 году полностью ликвидировать эпидемии бактериального менингита, сократить смертность от него на 70 процентов, а число случаев заболеваний уменьшить вдвое.

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«Настало время раз и навсегда решить проблему менингита во всем мире, для чего необходимо как можно быстрее расширить доступ к вакцинам и другим существующим средствам, инициировать новые исследования и поиск инновационных методов профилактики, выявления и лечения менингита различной этиологии, а также повысить качество реабилитационной помощи пациентам, перенесшим это заболевание», — заявил генеральный директор ВОЗ Тедрос Гебрейесус.

В ВОЗ напоминают, что менингит — тяжелое воспалительное поражение оболочек головного и спинного мозга, в большинстве случаев вызываемое бактериальными и вирусными инфекциями. В последнее десятилетие эпидемии менингита происходили во всех регионах мира, но особенно часто — в так называемом «менингитном поясе», охватывающем 26 стран Африки к югу от Сахары.

Существует несколько вакцин, защищающих от менингита, в том числе вызываемого менингококками, гемофильной палочкой типа b и пневмококками. Но вакцины эти доступны далеко не везде, и многие страны еще не ввели их в свои национальные программы. В настоящее время ведутся исследования по разработке вакцин против менингита, вызываемого другими возбудителями, в частности стрептококковыми бактериями группы B. Для успеха в этом направлении нужны прорывные инновации и финансовые ресурсы.