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Общество

Чаще болеют весной. О симптомах и последствиях менингита рассказала врач

Вспышки менингита происходят примерно каждые десять лет, с 2024 года отмечается рост обращаемости. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила терапевт Нарынгуль Кусеинова.

По ее словам, чаще всего заболевают в зимне-весенний период — с февраля по апрель.

Менингит — это тяжелое заболевание с высокой летальностью, которое может вызывать серьезные долгосрочные осложнения.

Возбудителями менингита могут быть многие микроорганизмы, в том числе бактерии, вирусы, грибки и паразиты.

По данным ВОЗ, особое беспокойство вызывает бактериальный менингит. От этого типа умирает приблизительно каждый десятый больной, и у каждого пятого развиваются тяжелые осложнения. Менингит поражает людей всех возрастов, однако наибольшему риску подвержены дети раннего возраста.

«Менингит передается воздушно-капельным путем, при кашле, чихании, тесном контакте с больным. Высокий риск заболеть в скученных, непроветриваемых помещениях, а также в образовательных учреждениях — детсадах, школах, вузах. Поэтому заболевшим нужно самоизолироваться от общества и не подвергать риску других», — сказала Нарынгуль Кусеинова.

Она отметила, что клинические проявления у пациентов с менингитом различаются в зависимости от причины и течения заболевания.

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Основные распространенные симптомы: повышение температуры, озноб, сильные головные боли, тошнота, рвота. Кроме того, может возникнуть геморрагическая сыпь — сначала в области ягодиц и нижних конечностей, а затем в подмышечных впадинах и других участках тела. При поражении головного мозга могут быть галлюцинации, судороги, апатия.

У маленьких детей — монотонный неостанавливающийся плач, рвота, боли в теле, высокая температура.

«Очень важно обращаться к врачу при первых же симптомах и вовремя начать лечение, чтобы избежать в дальнейшем осложнений (отек головного мозга, потеря слуха, нарушение зрения и другое). Тяжелых пациентов госпитализируют, болеющим в легкой форме можно обратиться в Центр семейной медицины по месту жительства», — подчеркнула терапевт.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/323850/
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