Коррупция и события в Кой-Таше. Нескольким обвиняемым предоставят госадвоката

В Первомайском районном суде Бишкека продолжается судебное разбирательство по делу в отношении бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

В ходе заседания выяснилось, что адвокаты нескольких обвиняемых не пришли в суд.

Официальный представитель СДПК Кундуз Жолдубаева попросила предоставить ей государственного адвоката. По ее словам, суд по делу о кой-ташских событиях 2019 года длится долгое время. Многие обвиняемые без работы, и адвокатам нечем платить.

Судья Азирет Медеров удовлетворил эту просьбу. По его словам, в Минюст будет направлено письмо, где по системе гарантированной государственной юридической помощи обвиняемым предоставят защитника.

В отношении Алмазбека Атамбаева возбуждено несколько уголовных дел, в том числе по беспорядкам в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года, коррупции и легализации преступных доходов. Недавно ему предъявили обвинение в незаконной выдаче паспортов гражданам Турции, а также в организации массовых беспорядков в октябре 2020-го.