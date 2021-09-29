Работа в России, Корее и ОАЭ. Для кыргызстанцев провели ярмарку вакансий

Для кыргызстанцев провели онлайн-ярмарку вакансий за рубежом. Об этом сообщили в ОО «Ресурсный центр для пожилых».

По его данным, 12 представителей частных агентств занятости и работодателей из России, Кореи, Японии, ОАЭ и Турции рассказали о своих актуальных вакансиях и условиях трудоустройства. По итогам около 1 тысячи кыргызстанцев получили информацию об актуальных вакансиях.

«Наша цель — показать оптимизированный процесс легального трудоустройства кыргызстанцев, направленный на защиту интересов трудящихся мигрантов и содействие их безопасности, а также безопасности их семей во время трудовой миграции», — подчеркнул замминистра иностранных Азизбек Мадмаров.

Ярмарка посодействует определению безопасных ресурсов поиска работы для граждан, желающих трудиться за рубежом.