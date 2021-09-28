29 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Зеленой, Пушкина, Кулиева, Коммунаровой, Медина, Ак-Жол, Долон, Козу-Баглан, Республиканской, Манаса, Фурманова, Гагарина, Шербет, жилмассивы «Ак-Ордо» (улицы Залкара, Калыгулбай, Гагарина Омуракунова, Тастар-Ата, Каркыра), «Колмо», «Алтын-Бешик», «Ак-Босого» (улицы Чуй-42 — Чуй-46), «Арча-Бешик» (улицы Кривоносова, Эртайлак, Алты-Тутун, Кара-Кужур, Садыбакасова, Кен-Суу, Камбар-Ата);

9.30-17.30 — улица Шакирова, 37, отрезки улиц Элебесова, Ормокоева, Маяковского, Иманалиева, Васильева, Рысмендиева, переулки Карагачевый, Орто-Токойский, жилмассив «Рухий Мурас» (улицы 1-4-я);

9.30-12.00 — улицы Ахунбаева, 106, 106а, 108, 108а, 110, 110а, Токтоналиева, 70, 72, 74, 76.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, переулок Веселый, совхозы «Ала-Тоо», «Людмила»), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Новая), Константиновка (улицы Первомайская, Новая, Молодежная, Головное сооружение, Парковая, Садовая, Береговая, Цветочная, Школьная), Луговое (улицы Алма-Атинская, Трансформаторная, Садовая, Аламединская, Северная, Луговая, Светлая, Новостройка, Мирная, Березовая, тупик Северный, переулок Садовый), Кок-Жар (улицы Баялинова, Шабдана Баатыра, Кыял, Майрам, Карагул Акмат, Мадиева, Конур Осмон, Митиева, Бишкек, Апышева, Матыева, Нурмамбетова, Уметалиева, Арпачиева, Полевая, Сыргака, Табылды у. А., жилмассив «Торт-Гуль»), Кырман (улицы Айбек-Ата, Ынтымак), Лебединовка (улицы Мичурина, Токмакская, 22 га, Бокомбаева, Манаса, Нарынская, Таласская, Угловая, Чуйская, Колхозная, Калинина, Каджи-Сайская, Кирова, Луганская, Чапаева, Кузнечная, Ошская, Родниковая, Тянь-Шанская, Узгенская, проспекты Ленина, Победы, переулок Школьный), Садовое (улицы Учхозская, 8 Марта), Дачное (улицы Шевченко, Рыбака, Новая, Ленина, 40 лет Победы, Чехова, Строительная, Жукова, Северная, Ломоносова, Восточная, Береговая), Васильевка (улицы Фрунзе, переулок Клубный), Таш-Добо (улицы Средняя, Абыкан-Ата, Горького, Колхозная, Ленина, Нарынская, Озгоруш, Кооперативная, Ленина), Нижняя Ала-Арча (улицы Зеленая, Новая), Маевка (улицы Ала-Арчинская, Карасуйская, Веселая, Школьная, Совхозная, переулок Карасуйский);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Новопавловка (улицы Фрунзе, Ак-Ордо, контур 520), Кызыл-Туу (улицы Исмаила, Конок, Проектируемая, Шаршембай, Кенжебека, Табышалиева, Бекбоева, Яккупбаева, Жылжымышева), Токбай, Садовое (улицы 50 лет Октября, Полевая), Шалта (улицы Алмалуу, Осмона, Шопокова), Асылбаш (улицы Жаны-Турмуш, Бира), Тош-Булак (улицы Советская, Булана, Берегова, Холодное ущелье имени Айзабекова, Токтогула, Гагарина, Четинди, ГЭС, Вет-Ирвис), Конуш (улицы Школьная, Шопокова, Джумабаева, Осмонкулова, Бозжигит, Кебекбаева, Западная, Шаршенова, Новостройка, дача «Электромеханик»), Саз (улицы Бекбалаева, станция «Эдельвейс»), Сокулук (улицы Кайназаровой, Ленина, Звездная, Пионерская), Романовка (улица МТФ), Национальное (улицы Ключевая, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная);

Московский РЭС

8.45-18.00 — села Александровка (улица Дружба), Беш-Орюк (улицы Центральная, Исенгула), Беловодское (улицы 50 лет Киргизии, Красина, Щорса), Петровка (улицы Заводская, Советская, 27-го Партсъезда, Мира, Новая, Центральная, Фрунзе, Беш-Терекская, Калинина, Южная, Гагарина, Больничная, Ломоносова, Молодежная, МТФ, Строительная, Луговая, Колхозная, Гайдара, Шевченко, Комсомольская, Льва Толстого, Степная, Озерная, кошары), Беловодское (улицы Калинина, Луговая, Фрунзе, 40 лет ВЛКСМ, Ленина, Солнечная, Горького, Матросова, Водоемная), Кош-Добо (улицы Гвардейская, Китаева, Токтогула, Школьная, Муса Самсалиева), Ак-Суу (кошары);

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — город Кара-Балта (улицы Шопокова, Боконбаева, Чехова, Фурманова, Пограничная), села Полтавка (улица Горького), Орто-Суу, Ново-Николаевка (улицы Пушкина, Энгельса, Юбилейная, Школьная, Луговая, Первомайская, Западная, Пионерская, Комсомольская), Жайыл;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Тельман, Бухара, Эркин-Сай, Чалдыбар (улица Ленина, переулок Фабричный);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — село Буденовка, станция Ивановка;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — село Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Подгорная, Садовая, Речная);

Чуйский РЭС

8.00-18.00 — села Шамши (улицы Октябрьская, Советская, Ахунбаева), Искра (улицы Юбилейная, Биянху, Победы, Фабричная, Новоселов, Мира, Молодежная, Центральная, Садовая, Проектируемая, Рыбачинская);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — город Орловка (западная зона), села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Боролдой (улица Фрунзе), Борду, Кызыл-Суу, Алмалуу.

3 Таласская область