Правозащитники просят МВД обратить внимание на выгорание сотрудников

Эксперты гражданского союза «За реформы и результат» призывают МВД обратить внимание на проблему эмоционального выгорания сотрудников.

Уточняется, что гражданский союз с привлечением профессионального психолога разработал и апробировал модель групповых занятий по проработке стресса для сотрудников управления Патрульной службы милиции в Бишкеке. Удалось провести несколько занятий, затем руководство МВД ограничило доступ.

«Те результаты, которые мы увидели, говорят о серьезных проблемах. Результаты тестирования показывают, что необходимы профилактика синдрома эмоционального выгорания, систематическое последовательное психологическое сопровождение в ежедневной работе сотрудников УПСМ», — отмечают эксперты.

Министерство внутренних дел между тем отказывается обсуждать этот вопрос с активистами. «К сожалению, руководство МВД не готово открыто обсуждать эту тему. Но проблема есть, и она требует принятия срочных мер, иначе есть риск повторения последних печальных инцидентов с сотрудниками милиции», — говорится в сообщении.

Предлагаемая экспертами модель предполагает три уровня психопрофилактики:

первичная профилактика осуществляется для предупреждения стрессов и включает в себя обучение сотрудников по теме стрессов и обучение навыкам самоконтроля, преодоления стрессов;

вторичный уровень предполагает мониторинг психоэмоционального состояния сотрудников на системном уровне; своевременное выявление группы риска — сотрудников с негативными психоэмоциональными состояниями;

третичный уровень — оказание психологической поддержки в стабилизации психоэмоционального состояния сотрудников, восстановление их работоспособности, здоровья и предупреждение последующих негативных явлений.

Для того чтобы эта модель могла заработать, предлагается следующее:

разработать концепцию развития психологической службы МВД;

принять реальные меры по подготовке кадров психологической службы (специализация, открытие спецкурсов в вузах, готовящих психологов);

предоставить психологам службы МВД возможность прохождения постоянного повышения квалификации в профильных вузах как в Кыргызстане, так и за рубежом;

пересмотреть организационную структуру психологической службы МВД;

расширить значительно штат психологов МВД;

разделить функционал психологов-диагностов и психологов, оказывающих психологическую поддержку сотрудникам ОВД;

содействовать лидерству кафедры психологии Академии МВД в разработке пакета методических документов психодиагностического обследования;

оснастить современной аудио-, видеоаппаратурой кабинеты психологов;

выделить в каждом подразделении МВД и оборудовать комнаты психологической разгрузки для сотрудников.

Гражданский союз призывает МВД обратить внимание на проблему и запланировать комплекс мероприятий для профилактики стрессовых состояний сотрудников.