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Общество

Правозащитники просят МВД обратить внимание на выгорание сотрудников

Эксперты гражданского союза «За реформы и результат» призывают МВД обратить внимание на проблему эмоционального выгорания сотрудников.

Уточняется, что гражданский союз с привлечением профессионального психолога разработал и апробировал модель групповых занятий по проработке стресса для сотрудников управления Патрульной службы милиции в Бишкеке. Удалось провести несколько занятий, затем руководство МВД ограничило доступ.

«Те результаты, которые мы увидели, говорят о серьезных проблемах. Результаты тестирования показывают, что необходимы профилактика синдрома эмоционального выгорания, систематическое последовательное психологическое сопровождение в ежедневной работе сотрудников УПСМ», — отмечают эксперты.

Министерство внутренних дел между тем отказывается обсуждать этот вопрос с активистами. «К сожалению, руководство МВД не готово открыто обсуждать эту тему. Но проблема есть, и она требует принятия срочных мер, иначе есть риск повторения последних печальных инцидентов с сотрудниками милиции», — говорится в сообщении.

Предлагаемая экспертами модель предполагает три уровня психопрофилактики:

  • первичная профилактика осуществляется для предупреждения стрессов и включает в себя обучение сотрудников по теме стрессов и обучение навыкам самоконтроля, преодоления стрессов;
  • вторичный уровень предполагает мониторинг психоэмоционального состояния сотрудников на системном уровне; своевременное выявление группы риска — сотрудников с негативными психоэмоциональными состояниями;
  • третичный уровень — оказание психологической поддержки в стабилизации психоэмоционального состояния сотрудников, восстановление их работоспособности, здоровья и предупреждение последующих негативных явлений.

Для того чтобы эта модель могла заработать, предлагается следующее:

  • разработать концепцию развития психологической службы МВД;
  • принять реальные меры по подготовке кадров психологической службы (специализация, открытие спецкурсов в вузах, готовящих психологов);
  • предоставить психологам службы МВД возможность прохождения постоянного повышения квалификации в профильных вузах как в Кыргызстане, так и за рубежом;
  • пересмотреть организационную структуру психологической службы МВД;
  • расширить значительно штат психологов МВД;
  • разделить функционал психологов-диагностов и психологов, оказывающих психологическую поддержку сотрудникам ОВД;
  • содействовать лидерству кафедры психологии Академии МВД в разработке пакета методических документов психодиагностического обследования;
  • оснастить современной аудио-, видеоаппаратурой кабинеты психологов;
  • выделить в каждом подразделении МВД и оборудовать комнаты психологической разгрузки для сотрудников.

Гражданский союз призывает МВД обратить внимание на проблему и запланировать комплекс мероприятий для профилактики стрессовых состояний сотрудников.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/208450/
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