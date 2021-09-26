27 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — жилмассивы «Керемет» (улицы Дыйкан, Профсоюзная, Эркин Эл, Месароша), «Арча-Бешик» (улицы Шералиева, Термечикова, Бердибаева, Кызыл-Адыр, Ак-Туз), «Колмо» (улицы Кулиева, Мыскал, Республиканская, Максат), «Ак-Ордо» (улица Бугу-Эне), улицы Московская, 147, 193, Исанова, 33;

9.30-17.00 — отрезки улиц Керамической, Широкой, Джантошева, Жукеева-Пудовкина, Скрябина, Суванбердиева, Токтоналиева, 78, переулок Ангарский.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Байтик (улицы Суюмбаева, Эшмамбет, Исмаилова, Ала-Арчинская, Школьная, здание айыл окмоту), Кок-Жар (улицы Мадиева, Кумушалиева, Куйукова, Куланова, Кийизбаева, Колбаева, Алапаева, Тулеева, жилмассив «Торт-Гуль»), Кара-Жыгач (улицы Кондучалова, Жаштык, Мира, Байбосун, Некрасова, Фрунзе, Людмилы, совхоз «Ала-Тоо», переулок Веселый), Бек-Тоо (улицы Именбаева, Эралы, Новая), Ленинское (улицы Нижняя, Набережная, Прохладная, Коммунарская, Алма-Атинская, Солнечная, Ключевая, Подгорная, Виноградная, Восточная, тупик Алма-Атинский, переулки Зеленый, Ключевой, Садовый, Южный), Лебединовка (улицы Мичурина, Токмакская, Боконбаева, Манаса, Нарынская, Чуйская, Колхозная, Калинина, Каджи-Сайская, Кирова, Луганская, Чапаева, Кузнечная, Ошская, Родниковая, Тянь-Шаньская, Узгенская, 22 га, Победы, Таласская, Угловая, Северная, проспект Ленина, переулок Школьный, жилмассивы «Ай-Кол», «28 га»), Нижняя Ала-Арча (улицы Коллекторная, Западная), Маевка (улицы Школьная, Совхозная, Веселая, Западная), Таш-Добо (улица Аптечная), Торт-Гуль (улица Мадиева), Васильевка (улицы Октябрьская, Шаршеналиева, Комсомольская, переулок Клубный), Карла Маркса (улицы Горького, Панфилова), Аламедин (улицы Гагарина, Заводская, Некрасова), «Городок энергетиков» (4-9, 12, улица Зеленая, 7, 7а, 9);

Сокулукский РЭС

9.00-17.00 — села Военно-Антоновка (улицы Ала-Арчинская, Кирова, Пограничная, Полярная, Северная, Советская, Токтогула, тупики Токтогула, Советский), Новопавловка (улицы Ак-Ордо, Колхозная, Крупской, Северная, контур 520), Манас (улицы Дружбы, Проектируемая), Учкун (улица Осмонбека), Джаны-Пахта (улицы Северная, Восточная, Сагымбаева, Полевой Стан, Советская, Проектируемая, переулок Сагымбаева), Комсомольское (улицы Восточная, Дорожная, Новая, Строительная, Проектируемая, Тупик, Южная), Ак-Жол (улицы Восточная, Госпитомник), Романовка (улицы Восточная, Московская, Фрунзе, Озерная, Полевая, Комсомольская, Пионерская, Западная, Юбилейная, Кирова, Набережная, Гагарина, МТФ), Сокулук (улицы Восточная, Фрунзе, Кирова, Достук, Свердлова, Ленина, Кайназаровой, Полевая, Юбилейная, Ленинградская, Школьная, Ошская, Весенняя, Набережная, Ынтымак, Монолит, Московская, Мира, Победы, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, Первомайская, переулки Ленинградский, Первомайский, Школьный, Московский, Юбилейный), Белек (улицы Новая, Фрунзе), Городская Селекция (улицы Парковая, Кипкалова, Плодоовощная, Ала-Арчинская, Еркеев Марс, Проектируемая, Таш-Рабат, Селекционная, 1-я Селекция), Орок (улицы Проектируемая, 2-я Кавказская, Коновалова, Багорная, Октябрьская, Орокская, Шарбашатская, Молодежная, Новая, Раманкула), Кашка-Баш (улицы Исманова, Новостройка, Садовая, Виноградная, Арыкбаева), Джал (улицы Проектируемая, Калтар), поселок Восточный (улицы Акушинская, Дружбы, Манас), город Шопоков (улицы Кирова, Первомайская, Чехова, Пионерская, Токтогула, Комсомольская, Гоголя, Машиностроительная);

Московский РЭС

9.00-18.00 — села Кепер-Арык (улица Ленина), Кыз-Моло, Александровка (улица Крупской), Беш-Орюк (улицы Токтогула, Исенгула), Бала-Айылчы, Беловодское (улица Гайдара), колония № 36/16, ОАО «Урсус»;

Жайылский РЭС

9.00-15.00 — Кара-Балта (улицы Шопокова, Чехова, Боконбаева, Свердлова, Кожомбердиева, Пограничная, Панфилова, Молодежная, Фрунзенская, Учительская, Громова, Агрономическая, Центральная, Школьная, Студенческая, Топографическая, Суворова), села Жайыл (улицы Жекшенова, Аликбаева), Новониколаевка (улицы Пушкина, Энгельса, Школьная), Алексеевка;

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — село Кум-Арык;

Кантский РЭС

8.00-18.00 — село Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Подгорная, Садовая, Речная);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Шамши (улицы Мира, Набережная), Прогресс (улица Советская), Султан, Алчалуу, Талды-Булак;

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Чым-Коргон (улица Казакбаева), Боролдой (улица Фрунзе), Торт-Куль (улица Центральная).

3 Таласская область