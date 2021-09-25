26 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-19.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Ак-Сай, Арашан, Кошой).

2 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — Талас (улицы Айтматова, Горького, Бердике Баатыра, район грузовой автобазы);

9.00-17.30 — село Бакай-Ата.

3 Ошская область