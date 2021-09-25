26 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Бишкек
- 9.00-19.00 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Анар, Ак-Сай, Арашан, Кошой).
2Таласская область
- 9.00-17.00 — Талас (улицы Айтматова, Горького, Бердике Баатыра, район грузовой автобазы);
- 9.00-17.30 — село Бакай-Ата.
3Ошская область
- 8.00-17.00 — села Кыргызчек, Каарман, Асанчек, Агартуу, Маданият, Калинин, Кашкар-Кыштак, Кызыл-Шарк, Курбан-Кара, Кызыл-Тал, Будалык, Каратай, Ак-Жар, город Кара-Суу (улицы Ленина, Айтиева, Азимова, Коммунистическая, Нурахунова), сельские управы Кара-Таш, Куршаб, Кызыл-Октябрь, Заргер, Ийри-Суу, Чангет, Колдук, Торт-Куль, Салам-Алик, Ак-Жар, Кызыл-Тоо, Баш-Добо.