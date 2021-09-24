25 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».
1Чуйская область
- 9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Юбилейная, Ленина, Ошская, Кайназаровой, Полевая, Ленинградская, Набережная, Школьная, Весенняя, Победы, Московская, Мира, Восточная, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Ленина), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Пионерская, Комсомольская, Западная, Кирова, Восточная, Московская, Юбилейная, Набережная, Гагарина), Новопавловка (улица Ак-Ордо, контур 520), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула, Машиностроительная).
2Таласская область
- 9.00-17.00 — село Аманбаево.
3Ошская область
- 8.00-17.00 — Ош (микрорайоны «Анар», «Толойкон», «Кокум-Бий» (СМУ-ТТ), «МЖК-2», «Юго-Восток», улицы Кокум-Бий, Абдыкадырова, Салиевой, Касымбекова, Водозаборная, Абакир уулу Торобека, Масалиева, Шакирова, Монуева, Исакова, Мичурина, Ишматова, Набережная, Ирригатор, Центральная, Обзорная, Подгорная, Толойкон, села Кенеш, Учар), сельские управы Кулатов, Найман, Кок-Жар, Чек-Абад, Тоо-Моюн, Кара-Таш, Куршаб, Кызыл-Октябрь, Заргер, Ийри-Суу, Чангет, Колдук, Торт-Куль, Салам-Алик, Ак-Жар, Кызыл-Тоо, Баш-Добо.