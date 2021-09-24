25 сентября: где в регионах отключат свет

В регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро», «Ошэлектро».

1 Чуйская область Чуйская область

9.00-17.00 — села Сокулук (улицы Кирова, Фрунзе, Достук, Свердлова, Юбилейная, Ленина, Ошская, Кайназаровой, Полевая, Ленинградская, Набережная, Школьная, Весенняя, Победы, Московская, Мира, Восточная, Садовая, Шопокова, Батаева, Проектируемая, переулки Ленинградский, Школьный, Московский, Юбилейный, Ленина), Романовка (улицы Озерная, Фрунзе, Полевая, Пионерская, Комсомольская, Западная, Кирова, Восточная, Московская, Юбилейная, Набережная, Гагарина), Новопавловка (улица Ак-Ордо, контур 520), город Шопоков (улицы Пионерская, Комсомольская, Гоголя, Токтогула, Машиностроительная).

2 Таласская область Таласская область

9.00-17.00 — село Аманбаево.

3 Ошская область