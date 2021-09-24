ООН: Методы производства и потребления продуктов питания надо срочно менять

Сотни миллионов людей во всем мире сегодня истощены или страдают от ожирения. Это говорит о том, что пришла пора пересмотреть методы производства и потребления продуктов питания. Об этом заявил Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш на саммите по продовольственным системам, сообщают «Новости ООН».

По его словам, почти три миллиарда человек не могут позволить себе здоровый рацион питания. Два миллиарда имеют избыточный вес или страдают ожирением. А 462 миллиона человек истощены.

Антониу Гутерриш добавил, что почти треть производимого в мире продовольствия теряется или выбрасывается во время сбора урожая, его хранения и транспортировки, а также в ходе сбыта и потребления. «Мы должны построить мир, в котором здоровая и питательная пища будет доступна везде и каждому», — сказал он.

В ближайшие 30 лет население планеты увеличится на 2 миллиарда человек. И для того, чтобы продовольствия хватило на всех жителей планеты, недостаточно просто увеличить объемы его производства, потому что это нанесет еще больший вред здоровью населения и планеты.

Глава ООН уверен, что необходимо создать новые экологически безопасные продовольственные системы. Потому что на существующие сегодня приходится до 30 процентов всех выбросов парниковых газов. Производство продуктов питания привело к утрате 80 процентов биоразнообразия планеты.

Генеральный секретарь убежден, что переход к новым методам производства продовольствия и его доставки, а также изменение основного рациона питания мирового населения могут способствовать сокращению выбросов парниковых газов и сдержать стремительное потепление планеты.