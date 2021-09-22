Мэрия Бишкека разрабатывает приложение для приема жалоб и предложений от горожан

Мэрия Бишкека разрабатывает мобильное приложение «Мой город». Об этом на диалоговой площадке «Шааркана: как развивать городскую мобильность» сообщил первый вице-мэр Максатбек Сазыкулов.

По его данным, приложение позволит не только принимать жалобы от горожан и гостей столицы, но и фиксировать их выполнение.

«Все сообщения будут фиксироваться», — заметил Максатбек Сазыкулов.

Отметим, что ранее муниципалитет запускал подобное приложение Bishkek 312, но вице-мэр затруднился ответить, работает оно сейчас или нет.