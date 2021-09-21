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Общество

Мы ни при чем. В компании «Вега» прокомментировали митинг бишкекских водителей

Компания «Вега» является лишь исполнителем проекта «Безопасный город». Так 24.kg прокомментировал митинг автолюбителей гендиректор «Веги» Арман Насипкулов.

По его словам, государственным заказчиком является правительство Кыргызстана в лице Министерства цифрового развития.

«По идее, все претензии должны быть к государственным органам. Потому что мы действуем четко в рамках контракта. Передвижные камеры ставим, оснащаем перекрестки камерами, все это сделано так, как нам говорит государство. Никаких других действий не имеем права делать. Нас уже проверяла Генпрокуратура по заявлению автолюбителей, ничего не нашли, два-три месяца проверяет депутатская комиссия. Ничего найти не могут. Просто идет провокация перед выборами», — рассказал Арман Насипкулов.

В бюджет Кыргызстана на 21 сентября от проекта «Безопасный город» поступило 2 миллиарда сомов. Из них «Вега» получила 400 миллионов.

Арман Насипкулов подчеркнул, что встретится с митингующими, выслушает их претензии и попытается объяснить все детали.

Ранее сообщалось, что в Бишкеке на акцию протеста вышли автолюбители. Десять человек возле здания компании «Вега» требуют аннулировать незаконные штрафы за нарушения ПДД, которые они получают по почте.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207811/
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