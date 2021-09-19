20 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1 Бишкек Бишкек

9.00-18.00 — отрезки улиц Кызыл-Кийской, Можайского, Рыскулова, 8, жилмассивы «Калыс-Ордо» (школа № 86), «Жениш», «Арча-Бешик» (улицы Безымянная, Кара-Кужур, Абдрахманова, Бердибаева, Алты-Тутун, Эр-Тайлак, Шербет, Садыбакасова, Он-Арча), село Маевка;

9.30-18.30 — улицы Ахунбаева, 106, Кольбаева, 22, 24/1, 24/2, 24/3, 24/4, 28, 30, проспект Чуй, 1а (ГСК-17), отрезки улиц Армавирской, Шайыр, Кантемировской, Низовой;

9.30-13.00 — отрезки улиц Джалиля, Целиноградской, Садовой, Лермонтова, проспекта Жибек Жолу;

8.00-18.00 — 8-й микрорайон, 12, 12/1, общежитие № 94, 7-й микрорайон, 16/1-16/12.

2 Чуйская область Чуйская область

Аламединский РЭС

9.00-18.00 — села Берлик (улицы Лесная, Токтогула, Новая, Жумалы), Васильевка (улицы Фрунзе, Шаршеналиева, Комсомольская, Верхняя, Айбаш, Солто-Ата, Октябрьская), Лесхоз, Арчалы, Байтик, Байгельди, Кайырма (новостройка), Маевка (улицы Южная, Пригородная, Новая, Кара-Суйская, Школьная, Тулебердиева, Совхозная, Сельская, Полевая, Набережная, Родниковая, Молодой Гвардии, Виноградная, Ала-Арчинская, Арычная, 8 Марта, Веселая, Дачная, Сонкольская, Тамырчы, Садовая, Умут, жилмассивы «6,9 га», «7 га», «12 га», тупик Новый, переулок Южный), Лебединовка (улицы Кузнечная, Северная, Калинина, проспект Победы), Кок-Жар (улицы Кольбаева, Кийизбаева, Кумушалиева, Алапаева, жилмассив «Торт-Гуль», контур 198), Карла Маркса (улицы Киевская, Ленина, Горького, Панфилова, Садовая), Горная Маевка (улица Восточная);

Сокулукский РЭС

8.00-17.00 — села Национальное (улицы Ключевая-1, Московская, Садовая, Новая), Панфилова (улица Линейная), Романовка (улица МТФ), Тюз (улицы Центральная, Южная, Школьная, Береговая, Средняя Шорго), Чат-Куль (улицы Набережная, Первомайская, Почтовая, Ленина, Украинская, Восточная, МТФ), Новопавловка (улицы Азия Ордо, Ак-Шоола, Алтын-Ордо, Баян, Жангир у. Аппаза, Маматемин-Ата, Нур-Заман, Хан-Тенири, Ак-Ордо,Тынчтык, Деповская, Проектируемая, Усупбаева, Пограничная, Крупской, Западная, Ала-Арчинская, контур 520), Военно-Антоновка (улицы Кирова, Советская, Пионерская, Фрунзе, Токтогула, Ленина, Ала-Арчинская, Пограничная, Южная, Полярная, Горького, Школьная, Северная, Пушкина, Октябрьская, Красноармейская, Проектируемая, тупики Советский, Кирова, Токтогула);

9.00-17.00 — села Джаны-Пахта (улицы Северная, Восточная, Сагымбаева, Полевой Стан, Советская, Проектируемая, переулок Сагынбаева), Восточное (улицы Акушинская, Дружбы, Манас), Асылбаш (улицы Бира, Мира, Жайчи, Новая), Белек (улица Токтогула), Сокулук (улицы Белинского, Советская, Новая, 8 Марта, Цветочная, Ленинградская, Кайназаровой, Победы, Свердлова, Московская, Шопокова, Киевская, Звездная, Восточная, Интернациональная, Ошская, Почтовая, Первомайская, Больничная, Бакыта, Алма-Атинская, 27-го партсъезда, Токтогула, Калинина, Ленина, Мичурина, Школьная, Комсомольская, Садовая, Полярная, Иссык-Кульская, Октябрьская, Мельничная, Карагачевая, Труда, Фрунзе, Лесная, Мира, Ала-Арчинская, Достук, Гагарина, Пионерская, Спортивная, Северная, перелки Почтовый, Северный, Ленина, Карагачевый), Кун-Туу (улицы Спортивная, Правды, Школьная, Сейдесембаева, Момунжанова, Исмаила, 60 лет Киргизии, Степная, Осмоналы, Заводская, Проектируемая, Иманалиева, Молдосан, Царенко, Садовая, Новая, Джамгырчинова, тупики Момунжанова, Южный), Джал (улицы Сатке, Интернациональная, Сельсоветская, Бакен-Ата, Асанбаева, Нижняя, Гагарина, 50 лет СССР, 60 лет Киргизии, Проектируемая, Фрунзе, Весенняя, Школьная, Шаршенова, Строительная, Разная, Сулайманова, тупик Нижний, переулок Интернациональный), Сарбан (улицы Боромбай, Средняя, Адигине, Ибраимова, Проектируемая, Карасуйская, Тогуз-Булак, Жаны-Турмуш, Ново-Средняя, Средняя, переулок Средний), Орок (улица Проектируемая), Кызыл-Туу (улица Проектируемая), Шалта (улицы Восточная, Шукуралиева, Гагарина, Жусупбек, Школьная);

Московский РЭС

8.30-18.00 — села Беловодское (улицы Ленина, 50 лет Киргизии, Зорге, Гагарина, Победы, Школьная, Джакыпова, Комарова, Красноармейская, Мира, Молодежная, Луначарского, Фучика, Боконбаева, Фрунзе, детсад), Сретенка (кошара), Александровка, Овощехранилище, Кепер-Арык (улицы Ленина, Школьная, Абды-Касымова), Беш-Орюк;

Жайылский РЭС

9.00-17.00 — села Эриктуу, Ийри-Суу, Алексеевка (улица Центральная);

Иссык-Атинский РЭС

9.00-17.00 — села Красная Речка, Эпкин;

Кантский РЭС

9.00-18.00 — села Нижняя Серафимовка (улицы Геологическая, Подгорная, Садовая, Речная), Интернациональное, Джар-Башы, Боз-Бармак, Новопокровка (улица Ленина), Сарыжон (улицы Арашан, Школьная, Болоболаева), Первомайское (частные дома);

Чуйский РЭС

9.00-18.00 — села Маданият (улицы Маданиятская, Школьная), Шамши (улица Набережная);

Кеминский РЭС

9.00-17.00 — села Боролдой (улица Фрунзе), Алмалуу (улица Манаса), Жаны-Алыш (улица Комсомольская);

Панфиловский РЭС

9.00-17.00 — села Кум-Арык, Тельмана, Бухара, Эркин-Сай, Панфиловка (улицы Центральная, Базарная, Луговая, Северная, Молодежная);

9.00-12.00 — село Орто-Арык.

3 Таласская область