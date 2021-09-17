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Общество

18 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».

1
Бишкек
  • 9.30-17.00 — отрезки улиц Западной, Саратовской, Курманджан Датки.
2
Чуйская область

Аламединский РЭС

  • 9.00-18.00 — село Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая, проспекты Победы, Ленина);

Московский РЭС

  • 9.30-18.00 — села Садовое, 1 Мая (кошара, улицы Ситникова, Мирошниченко, Энгельса, Советская, Шевченко);

Кантский РЭС

  • 8.00-18.00 — село Сарыжон (улицы Арашан, Школьная, Болоболаева), город Кант (улица Куренкеева).
 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207524/
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