18 сентября: где в Бишкеке и регионах отключат свет

В Бишкеке и регионах возможны перебои с энергоснабжением. Об этом сообщили в ОАО «Северэлектро».
1Бишкек
- 9.30-17.00 — отрезки улиц Западной, Саратовской, Курманджан Датки.
2Чуйская область
Аламединский РЭС
- 9.00-18.00 — село Лебединовка (улицы Мичурина, Комсомольская, Чкалова, Калинина, Кирова, Луганская, Набережная, Северная, Садовая, проспекты Победы, Ленина);
Московский РЭС
- 9.30-18.00 — села Садовое, 1 Мая (кошара, улицы Ситникова, Мирошниченко, Энгельса, Советская, Шевченко);
Кантский РЭС
- 8.00-18.00 — село Сарыжон (улицы Арашан, Школьная, Болоболаева), город Кант (улица Куренкеева).