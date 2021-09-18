В Бишкеке 18 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +33 градуса. День уменьшился до 12 часов 23 минут.

Отключение света, газа, воды

9.30-17.00 — отрезки улиц Западной, Саратовской, Курманджан Датки.

13-22 сентября не будет газа:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

13-24 сентября не будет горячей воды:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

У кого намечается той

Эльдар Алишеров

Родился 18 сентября 1985 года. Заместитель министра экономики и финансов КР.

Нурадил Баясов

Родился 18 сентября 1989 года в Таласе. Заместитель министра инвестиций КР.

Памятные даты

Всемирный день мониторинга воды

Фото 24.kg. Озеро Иссык-Куль

Ежегодно с 2003-го 18 сентября отмечается Всемирный день мониторинга воды, или Всемирный день мониторинга качества воды. Этот экологический праздник, учрежденный по инициативе американского Фонда чистой воды, к настоящему времени стал информационно-образовательной программой, направленной на повышение осведомленности общества о проблемах водных ресурсов планеты и участие в защите от загрязнения.

Традиционное мероприятие этого дня — взятие проб воды в разных водоемах нашей планеты для оценки ее качества и безопасности для жизни людей и живых организмов.

Всемирный день чистоты

В рамках этой волонтерской гражданской акции запланированы массовые субботники и просветительские мероприятия, в которых принять участие могут все желающие.

Читайте по теме Всемирный день чистоты. Волонтеры проведут республиканский субботник

Причем акцент в уборках делается на природные территории, а при сборе мусора организуется раздельный сбор отходов там, где это возможно.

Организаторы проводят просветительские акции, продвигают современную систему обращения с отходами, раздельный сбор и переработку, экологичный образ жизни, снижение личного и общественного экоследа и устойчивое развитие.

Присоединиться к акции может любой желающий.

Всемирный день донора костного мозга

Отмечается с 2015 года каждую третью субботу сентября.

Пересадка костного мозга или стволовых клеток для многих больных онкологическими, гематологическими или иными тяжелыми заболеваниями часто остается последним шансом для того, чтобы выздороветь. Фактор же совместимости очень невысок.

Считается, что для нуждающегося в пересадке реципиента выпадает один шанс из 10 тысяч, когда генотип совместимости может совпасть и быть найден. Находят его в том самом Регистре доноров костного мозга.

Люди, которые меняли мир

Родился скульптор Ласло Месарош

Фото из интернета. Ласло Месарош

Венгерский скульптор родился 18 сентября 1905 года на окраине Будапешта.

В 1935-м он приехал с семьей в Киргизскую ССР, где целиком отдался творческой работе.

По одной из версий, в Киргизию он приехал по приглашению живописца Семена Чуйкова. По другим данным, его пригласило местное правительство. Цель — создание скульптур для кыргызстанских выставок в столице Советского Союза.

Ласло Месарош сразу же включился в работу, в короткие сроки став основоположником кыргызского профессионального пластического искусства.

Его крупнейшей работой должна была стать серия фризов для зала заседания Дома правительства на тему революционной борьбы кыргызов. Замысел остался в эскизах. Ласло Месарош лепил с натуры кыргызские типажи. Десять из созданных им здесь работ стали достоянием Кыргызского национального музея изобразительных искусств имени Гапара Айтиева.

Ласло Месарош участвовал в проектировании железнодорожного вокзала во Фрунзе. Его планировку до сих пор сохраняет сквер у Дома правительства.

Фото из интернета. Железнодорожный вокзал во Фрунзе

Расстрелян в 1938 году.

Именем Ласло Месароша называется одна из улиц Бишкека.

Родился географ Рашид Забиров

Географ и гляциолог Рашид Забиров родился 18 сентября 1918 года в Пржевальске.

Долгое время он руководил Тянь-Шаньской высокогорной физико-географической станцией АН Киргизской ССР. Большое внимание уделял комплексным стационарным географическим исследованиям. Под руководством Рашида Забирова трудились практиканты и молодые сотрудники из Кыргызского, Московского, Ленинградского и Казанского университетов.

Боролся за сохранение иссык-кульских пляжей, против проектов местных чиновников по перераспределению речного стока в озеро Иссык-Куль. Автор и редактор научных монографий.

Всю жизнь посвятил исследованию ледников и природы Тянь-Шаня и Памира. Монография Рашида Забирова об оледенении Памира считается одной из лучших работ о ледниках Средней Азии.

Трагически погиб в 1980-м.

Родилась заслуженный врач Кыргызской Республики Идеия Бакеева

Родилась 18 сентября 1937 года в Алма-Ате. Врач-кардиолог высшей квалификации.

Стояла у истоков зарождения кардиологической службы страны.

На протяжении 20 лет была бессменным главным врачом центра, правой рукой, соратником и сподвижником академика Мирсаида Миррахимова.

Внесла большой вклад в развитие пульмонологической (являлась внештатным пульмонологом Минздрава Киргизской ССР) и ревматологической служб республики.

Умер Герой Советского Союза Даир Асанов

Родился 30 мая 1922 года в селе Баш-Каинды Ат-Башинского района.

В ноябре 1941-го призван в действующую армию. Наводчик и командир орудия 1208-го истребительного противотанкового полка 11-й артиллерийской дивизии. Сражался на Юго-Западном, Донском, Сталинградском, Степном, Втором Украинском фронтах.

Работал на руководящих должностях в армии, более 20 лет был военкомом Токмака, Чуйского и Ленинского районов Бишкека, 11 лет руководил Кыргызским национальным военным лицеем. Возглавлял Совет ветеранов Кыргызстана.

Умер 18 сентября 2009 года.

Именем Даира Асанова названы Национальный военный лицей и парк Победы в Бишкеке.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк»;

в парке «Адинай» состоится фестиваль «Inclusive KG-бирдей»;

в парке «Фламинго» — Bishkek Food Fest; Подробнее

во Дворце спорта пройдет День Японии;

на аллее возле памятника Курманджан датке ожидается концерт группы «Электрооко» (Узбекистан);

арт-бар «Чемодан Зусмановича» приглашает на вечер поэзии.

Куда сходить сегодня и завтра, смотрите в «Афише».

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