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Общество

Неплательщики останутся без отопления. Бишкектеплоэнерго проводит рейды

Контролеры КП «Бишкектеплоэнерго» проводят рейды по должникам. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с должниками проводят беседу о необходимости погасить задолженность и вручают им предупреждения со сроками погашения.

«Если горожане не погасят задолженность, мы будем вынуждены отключить отопление и горячую воду, опломбировав аварийные вентили», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, документы по злостным неплательщикам будут переданы юристам для взыскания дебиторской задолженности в судебном порядке.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207343/
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