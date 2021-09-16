Неплательщики останутся без отопления. Бишкектеплоэнерго проводит рейды

Контролеры КП «Бишкектеплоэнерго» проводят рейды по должникам. Об этом сообщила пресс-служба столичной мэрии.

По ее данным, с должниками проводят беседу о необходимости погасить задолженность и вручают им предупреждения со сроками погашения.

«Если горожане не погасят задолженность, мы будем вынуждены отключить отопление и горячую воду, опломбировав аварийные вентили», — отметили в муниципалитете.

Кроме того, документы по злостным неплательщикам будут переданы юристам для взыскания дебиторской задолженности в судебном порядке.