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Общество

Площадь города Ош может увеличиться. К нему хотят присоединить участки

В Оше начата работа по присоединению ряда участков к территории города. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии южной столицы.

По ее данным, накануне прошло первое выездное заседание межведомственной комиссии по обследованию земельных участков, которые, согласно Генеральному плану города, планируется присоединить к территории Оша.

«Члены межведомственной комиссии провели визуальное обследование участков, предложенных муниципалитетом и межрегиональным управлением градостроительства и архитектуры, и внесли свои предложения по дальнейшим этапам работы», — отметили в мэрии.

В пресс-службе напомнили, что в состав города предлагается включить два участка-анклава Кара-Суйского района, расположенных на территории южной столицы, и шесть приграничных смежных участков. Общая площадь предложенных участков составляет 969 гектаров.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207301/
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