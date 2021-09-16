В Бишкеке пройдет конкурс юрт

В рамках VI Всемирного фестиваля эпосов народов мира в Бишкеке пройдет конкурс «Мыкты боз үй» («Самая лучшая юрта»). Об этом сообщили в Министерстве культуры, информации, спорта и молодежной политики.

Целями фестиваля являются сохранение культурных ценностей человечества, их популяризация и укрепление межкультурных отношений.

Для участия в конкурсе мастерам необходимо представить готовую юрту, которая исполнена с использованием традиционных технологий. Других ограничений нет. Но юрты, которые были представлены на предыдущих конкурсах, в этом году к участию допускаться не будут.

Победители будут отобраны независимым жюри.

Заявки на участие можно подавать до 20 сентября по адресу: город Бишкек, улица Пушкина, 78, кабинет 3. Более подробная информация по телефонам: 0312623639, 625944; почта: venera-mincult@mail.ru, minculture77@mail.ru; WhatsApp: 0773819898, 0555990488, 0558700087.

Конкурс «Мыкты боз үй» пройдет с 22 по 25 сентября. Юрты, отобранные для участия в конкурсе, будут установлены перед зданием Национальной филармонии имени Токтогула Сатылганова. Победители конкурса будут награждены грамотами, дипломами и денежными призами от Минкультуры.