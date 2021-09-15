Девочка из коробки. Шоу для чиновников устроили в одной из школ Тюпа

В селе Тюп Иссык-Кульской области на церемонии открытия учебного года устроили шоу для представителей местной власти. Во время выступления одна из учениц выскочила из коробки. Об этом сообщил пользователь соцсетей Асылбек Абдыкаримов.

По его словам, «сюрприз» подготовили для замглавы айыл окмоту Каната Курманалиева.

«Он открыл коробку, откуда вышла девочка, которая во время линейки призвала учащихся соблюдать санитарные нормы и хорошо учиться. Какая бурная фантазия у директора тюпской школы!» — подписал Асылбек Абдыкаримов.