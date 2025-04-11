В Тюпском районе построят пограничный пост на заставе «Каркыра»

Кабинет министров принял постановление о трансформации земель в Каркыринском айыльном аймаке Тюпского района в Иссык-Кульской области.

Согласно документу, опубликованному в «Эркин-Тоо», из категории «земли лесного фонда» в категорию «земли промышленности, транспорта, связи, энергетики, обороны и иного назначения» переводится 0,05 гектара участка.

Отмечается, что на этой территории будет построен пограничный пост на государственной пограничной заставе «Каркыра».

Государственной администрации Тюпского района поручено разработать и утвердить градостроительную документацию.