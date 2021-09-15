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Общество

Полную ответственность за жизнь детей во внеучебное время несут родители

Родители несут полную ответственность за здоровье и жизнь детей, находящихся вне территории образовательной организации, во внеучебное время. Об этом говорится в проекте нового закона «Об образовании».

В документе уточняются права и обязанности родителей (законных представителей). Они обязаны:

1) создать детям надлежащие условия для жизни, учебы, развития их способностей, получения ими основного общего образования, постоянно заботиться об их физическом и психическом здоровье;

2) уважать достоинство ребенка, воспитывать трудолюбие, чувство доброты, милосердие, почтительное отношение к семье, старшим по возрасту, государственному и родному языкам, народным традициям и обычаям;

3) воспитывать уважение к национальным, историческим, культурным ценностям народа, бережное отношение к историко-культурному наследию и окружающей среде, любовь к отчизне;

4) поддерживать постоянное сотрудничество с дошкольной образовательной организацией, общеобразовательной организацией (посещать родительские собрания, выполнять рекомендации педагогов по обучению и воспитанию детей).

За неисполнение обязанностей по получению ребенком основного общего образования родители несут административную ответственность в соответствии с законодательством.

Эти же нормы предусмотрены действующим законодательством.

Сегодня в Кыргызстане начался новый учебный год, детские сады в Бишкеке откроются 20 сентября.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207201/
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