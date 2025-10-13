В Бишкеке спорят из-за видео, где школьница не уступила место в автобусе

В соцсетях бурно обсуждают видео, снятое в одном из переполненных автобусов Бишкека. На кадрах видно, как маленькая школьница сидит на пассажирском месте и смотрит в телефон, в то время как рядом стоят взрослые и пожилые люди.
Автор ролика утверждает, что девочка «не уступила место старшим», и назвал ее поведение признаком отсутствия воспитания. Видео быстро разошлось по городским пабликам и вызвало широкий общественный резонанс.
Однако многие встали на защиту школьницы, отметив, что она еще ребенок, могла быть уставшей после школы.
«Ребенок не обязан уступать место взрослым, если сам устал. Воспитание — это не про поклоны, а про понимание», — написала одна из комментаторов.
Другие напомнили, что в переполненном транспорте взрослые тоже должны проявлять заботу и терпение к детям.