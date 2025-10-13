В Бишкеке спорят из-за видео, где школьница не уступила место в автобусе

В соцсетях бурно обсуждают видео, снятое в одном из переполненных автобусов Бишкека. На кадрах видно, как маленькая школьница сидит на пассажирском месте и смотрит в телефон, в то время как рядом стоят взрослые и пожилые люди.

Автор ролика утверждает, что девочка «не уступила место старшим», и назвал ее поведение признаком отсутствия воспитания. Видео быстро разошлось по городским пабликам и вызвало широкий общественный резонанс.

Часть пользователей осудила ребенка, написав, что «современные дети не уважают старших» и «родители плохо воспитывают своих детей».

Однако многие встали на защиту школьницы, отметив, что она еще ребенок, могла быть уставшей после школы.

«Ребенок не обязан уступать место взрослым, если сам устал. Воспитание — это не про поклоны, а про понимание», — написала одна из комментаторов.

Другие напомнили, что в переполненном транспорте взрослые тоже должны проявлять заботу и терпение к детям.