21:16
Общество

Родители все чаще обращаются к ChatGPT за советами по воспитанию детей — ученые

Родители все чаще обращаются к ChatGPT за советами по воспитанию детей. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в Journal of Pediatric Psychology.

Оно проведено специалистами из США и показывает, что взрослые пытаются с помощью ИИ понять, как бороться с поведенческими проблемами, а также приходят за медицинским советом. При этом ботам они зачастую доверяют больше, чем квалифицированным специалистам.

Futurism
Фото Futurism

В дополнение к этому родители доверяют GPT досуг своих детей — его заставляют читать сказки или общаться с ребенком, когда ему скучно.

Ученые отмечают, что подобное перекладывание ответственности вызывает беспокойство. Дело в том, что, несмотря на свое развитие, языковые модели ИИ все еще отличаются склонностью к манипуляции и желанием угодить своему пользователю.

Совокупность этих факторов может негативно влиять на неокрепшую психику, а неразвитое критическое мышление — привести к необратимым последствиям.

Примером этого является увеличившееся количество самоубийств среди подростков, в смерти которых обвинили ChatGPT. В ряде судебных исков против OpenAI утверждалось, что чат-бот поддерживал суицидальные мысли детей, давая им «советы» по уходу из жизни.

Эксперты также предупреждают о возможных проблемах с конфиденциальностью. Передача личных данных детей боту может стать рычагом давления на них в случае взлома баз злоумышленниками.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/351273/
