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Общество

Аудит денег, выделенных на цифровизацию, выявил нарушения на 26,5 миллиона сомов

Проведен аудит эффективности использования средств, выделенных на цифровизацию, в Государственном комитете информационных технологий и связи и его подразделениях с 1 января по 31 декабря 2019 года. Об этом сообщает пресс-служба Счетной палаты.

В ходе аудита выявлено финансовых нарушений на 26 миллионов 141,5 тысячи сомов. В том числе нарушения и недостатки при расходовании средств составили 25 миллионов 960,6 тысячи, из них необоснованно списаны материальные ценности и деньги на 25 миллионов 953,6 тысячи. Из грантовых средств на оплату услуг местных консультантов затрачено $99,4 тысячи, в том числе на создание продукта Open Data на сумму 6 миллионов 783,6 тысячи сомов. Но эти средства не оприходованы на баланс.

Выполненная работа по разработке технико-экономического обоснования требований магистрали и услугам для расширения кыргызской части региональной магистральной сети на $272,7 тысячи, или 19 миллионов 20 тысяч сомов японской компанией JTEC предоставлена в виде заключительного отчета о завершении работ и списана на затраты без оприходования на баланс.

«Кроме того, резервы и потери бюджета установлены на сумму 21 миллион 60 тысяч сомов. Из них 19 миллионов 306,9 тысячи сомов, выделенных из республиканского бюджета (субсидии), не были использованы. Часть из них (7 миллионов 861,5 тысячи) предназначалась на приобретение серверного оборудования. Остаток средств по начисленным процентам на 31 декабря 2019-го составляет $7,6 тысячи, или 529,3 тысячи сомов и подлежит перечислению в доход республиканского бюджета и другие резервы и потери бюджета», — говорится в сообщении.

Нерационально использовано 41 миллион 423,4 тысячи сомов. Программное обеспечение системы информационной безопасности, переданное от ОсОО IТ Defense в 2017 году стоимостью 13 миллионов 298,5 тысячи сомов, до сих пор не используется.

Аудит также отметил неэффективное использование грантовых средств.

В 2018-м на грантовой основе из России поступило оборудование на сумму $313,8 тысячи (22 миллиона 571,6 тысячи сомов). Испытательный стенд по целевому назначению не используется и находится на складе.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207200/
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