В Бишкеке 16 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +30 градусов. День уменьшился до 12 часов 29 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-22.00 — отрезки улиц Рыскулова, Абдумомунова, Зеленой, Пушкина, Кулиева;

9.00-18.00 — жилмассивы «Ынтымак», «Киргизия-1», «Чон-Арык» (улицы Азия, Эркин-Тоо, Жениш, Карельская, Абдрахманова, Кожомкулова, Онежская, Парковая), «Ак-Орго» (улицы Алымкулова, Кайберен, Алыкулова, Арабаева), «Ак-Ордо» (улицы Бугу-Эне, Барчын, Тагай-Бий, Гагарина, Каркыра, Дуйшобаева, Ахунбаева), «Арча-Бешик» (улицы Бакаева, Абдрахманова, Кара-Кужур, Эр-Тайлак), отрезки улиц Ахунбаева, Орджоникидзе, Виноградной, Крылова, Аммосова, Рыскулова, 12, переулок Симферопольский;

9.30-19.00 — отрезки проспекта Жибек Жолу, улиц Пархоменко, Жукеева-Пудовкина, Скрябина, Токтоналиева, 70, переулки Кузнечный, Черкесский, Ангарский;

9.30-18.30 — микрорайон «Асанбай», 52а, улица Дачная.

13-20 сентября не будет газа:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

13-24 сентября не будет горячей воды:

в районе, ограниченном улицами Толстого, БЧК, Баетова, Алыкулова, рекой Ала-Арчой;

в районе «Кызыл-Аскер», жилмассивах «Керемет», «Касым», «Аска-Таш», «Балбан-Таймаш», «Достук», «110-й квартал».

Памятные даты

День работников органов государственной охраны Кыргызской Республики

Эта дата выбрана в связи с тем, что Служба государственной охраны (СГО) образована указом президента КР 16 сентября 1992 года.

Служба государственной охраны обеспечивает безопасность главы государства, членов его семьи, премьер-министра, торага Жогорку Кенеша, председателя Конституционного суда, а также глав зарубежных государств и делегаций во время их пребывания в Кыргызстане.

В 2010-м СГО преобразована, теперь она имеет другое название — Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики. Сегодня работники этого ведомства выполняют множество важных для государства задач.

Международный день охраны озонового слоя

Фото 24.kg. Небо над озером Иссык-Куль

В 1994 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией провозгласила 16 сентября Международным днем охраны озонового слоя. Отмечается с 1995-го.

Девизом дня стали слова: «Сохрани небо: защити себя — защити озоновый слой».

16 сентября 1987 года 36 стран подписали документ, согласно которому государства-участники должны ограничить и полностью прекратить производство озоноразрушающих веществ.

Озоновый слой защищает Землю от губительного воздействия определенной доли солнечной радиации, способствуя тем самым сохранению жизни на планете.

Люди, которые меняли мир

Родился государственный деятель Арстанбек Дуйшеев

Родился в 1932 году в селе Кичи-Кемин Кеминского района. Советский, кыргызский партийный и государственный деятель.

Был председателем Президиума Верховного Совета Киргизской ССР, Совета министров Киргизской ССР (1981-1986). Награжден орденом Октябрьской Революции, тремя орденами Трудового Красного Знамени.

Имя Арстанбека Дуйшеева носит айыльный аймак на его родине — в Кеминском районе Чуйской области.

Умер 30 июня 2003-го.

Родился литературовед Георгий Хлыпенко

Фото elet.media. Георгий Хлыпенко

Родился 16 сентября 1938 года. Научно-педагогический работник, критик и литературовед, член Национального союза писателей Кыргызской Республики.

Литературной деятельностью начал заниматься в 1964-м. Научная специализация — изучение русской литературы Кыргызстана и кыргызско-украинских связей.

Лауреат Международного академического рейтинга популярности «Золотая фортуна» с награждением Георгиевской медали «Честь. Слава. Труд».

Автор монографий «Поиск. Мастерство поиска», «Чувство семьи единой» и более 200 публикаций в научных изданиях и периодической печати.

Умер 15 сентября 2018 года.

Родился генерал-майор авиации Кубанычбек Орузбаев

Родился 16 сентября 1949-го в селе Талдысу Тюпского района Киргизской ССР.

Служба в Военно-воздушных силах СССР была связана в основном с научными исследованиями в области авиационной техники и подготовкой летных кадров.

В 1988-1990 годах служил в Народно-Демократической Республике Йемен в качестве военного специалиста авиации.

С ноября 1991-го по март 1992-го служил на должности советника президента Кыргызской Республики по национальной безопасности. В этот период обеспечивал научную разработку и подготовку решений в области национальной безопасности.

Является одним из военных руководителей, участвовавших в формировании Вооруженных сил КР.

С февраля 1993 года по декабрь 1996-го руководил гражданской авиацией республики. Под руководством Кубанычбека Орузбаева открыты первые международные авиарейсы, приобретены самолеты Ил-76 и Ту-154М, подготовлен проект реконструкции международного аэропорта «Манас», налажено сотрудничество с Международной организацией гражданской авиации, а также с многими странами.

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Гражданская авиация за этот период, преодолев тяжелый кризис, стала прибыльной и динамично развивающейся отраслью экономики республики.

В июле 2005 года назначен на должность заместителя министра обороны КР, а в январе 2007-го — первого заместителя министра обороны.

Куда сходить

Культура

выставка-ярмарка цветов и меда проходит на площади Победы;

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М», галерее «Дубовый парк».

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