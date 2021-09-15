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Общество

В Токмаке открыли социальный городок для малоимущих семей

В Токмаке открыли социальный городок на 100 семей. Об этом сообщили в полпредстве президента в Чуйской области. И подчеркнули, что задача этого кризисного центра — в первую очередь защита матерей и детей.

полпредства президента в регионе
Фото полпредства президента в регионе. В Токмаке открыли социальный городок на 100 семей

На строительство соцобъекта общей площадью 28 тысяч 55 квадратных метров потратили 116 миллионов сомов. Деньги выделил благотворительный фонд «Центр Ас-Сафа».

В городке возвели 25 жилых домов по четыре квартиры в каждом, построили фельдшерско-акушерский пункт, мечеть, магазин, швейный цех и футбольное поле.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207166/
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