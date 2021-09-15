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Общество

Акжол Махмудов передал $15 тысяч 600 на лечение Аруузат

Борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр Акжол Махмудов передал отцу тяжелобольной девочки Аруузат $15 тысяч 600. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, ранее спортивное трико Акжола Махмудова, в котором он выступал на Олимпийских играх в Токио, продано на аукционе за $26 тысяч. Он тогда обещал, что передаст часть средств на лечение маленькой девочки.

«Сегодня передал $15 тысяч 600 отцу нашей Аруузат, это составляет 60 процентов от общей суммы аукционного сбора. Оставшиеся 30 процентов направлены в фонд «Апаке» и 10 процентов — на сохранение снежного барса», — написал Акжол Махмудов.

Напомним, у маленькой Аруузат спинальная мышечная атрофия первого типа. Ей необходим препарат золгенсма, который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость составляет $2 миллиона 382 тысячи 200, в сомах — 195 миллионов.

На сегодня собрано 46 процентов от требуемой суммы. Остается собрать еще 105 миллионов 122 тысячи 701 сом.

Сбор средств для лечения Аруузат продолжается, граждане могут перечислить желаемую сумму на счет матери девочки. Реквизиты: +79165523125, Сбербанк — 4279 3806 7744 0945, Жылдыз Ташматова.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207162/
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