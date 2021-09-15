Акжол Махмудов передал $15 тысяч 600 на лечение Аруузат

Борец греко-римского стиля, призер Олимпийских игр Акжол Махмудов передал отцу тяжелобольной девочки Аруузат $15 тысяч 600. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Отметим, ранее спортивное трико Акжола Махмудова, в котором он выступал на Олимпийских играх в Токио, продано на аукционе за $26 тысяч. Он тогда обещал, что передаст часть средств на лечение маленькой девочки.

«Сегодня передал $15 тысяч 600 отцу нашей Аруузат, это составляет 60 процентов от общей суммы аукционного сбора. Оставшиеся 30 процентов направлены в фонд «Апаке» и 10 процентов — на сохранение снежного барса», — написал Акжол Махмудов.

Напомним, у маленькой Аруузат спинальная мышечная атрофия первого типа. Ей необходим препарат золгенсма , который занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самое дорогое лекарство в мире. Его стоимость составляет $2 миллиона 382 тысячи 200, в сомах — 195 миллионов.

На сегодня собрано 46 процентов от требуемой суммы. Остается собрать еще 105 миллионов 122 тысячи 701 сом.