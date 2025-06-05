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Общество

Годовалый Аслан Кенжебеков получил лекарство «Золгенсма» за $2 миллиона

Годовалый Аслан Кенжебеков получил самый дорогой укол «Золгенсма» от спинальной мышечной атрофии (СМА) в Дубае. Об этом в соцсетях сообщил его отец.

«Сегодня особенный день для нас. Аллах дал нам возможность, и благодаря безграничной щедрости моего благословенного кыргызского народа мы получаем лекарство «Золгенсма». Мы не знаем, как выразить вам нашу благодарность. Вы подарили новую надежду нашему сыну. Мы приложим все усилия, чтобы Аслан в будущем стал одним из тех детей, которые служат своему народу и земле», — написал мужчина.

Отметим, семьи двухлетнего Хамзы и Байхана, которому 3,5 года, также находятся в Дубае. Но они еще не получили укол от генетического заболевания — СМА.

Instagram
Фото Instagram. Аслан Кенжебеков

Напомним, в марте стало известно, что троим детям: Хамзе, Байхану и Аслану требуется самое дорогое лекарство в мире «Золгенсма». Им нужен всего один укол от генетического заболевания — спинальной мышечной атрофии. Но стоимость препарата составляет $2 миллиона, или 170 миллионов сомов.

Требуемую сумму — 510 миллионов сомов — активисты, волонтеры, неравнодушные люди собрали за 10 дней. Активисты объяснили невероятную скорость сбора священным месяцем Рамазан, когда каждый мусульманин совершает благотворительное пожертвование.

В Кыргызстане впервые укол «Золгенсма» получила Аруузат Ташматова в августе 2022 года.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/331731/
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