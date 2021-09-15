Обвинения в захвате власти. Жанар Акаев: Даже первоклассник не верит этому

Обвинения в захвате власти — попытка напугать и привлечь к ответственности некоторых политиков. Об этом депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев написал на своей странице Facebook.

Он отметил, что ни с одним политиком не обсуждал якобы планируемый переворот. Видео с бывшим заместителем министра внутренних дел Курсаном Асановым депутат называет работой фейков и троллей.

«Я нигде и ни с кем не обсуждал подобную тему. С Курсаном Асановым, если не ошибаюсь, виделся в феврале, на поминках. Фактов и доказательств нет. Подобное обвинение безосновательно. Почему я должен захватывать власть? Я и так сижу в одной из ветвей власти. Или я пойду захватывать свой кабинет? Это все непонятно и странно. Я со студенческих лет стремлюсь к законности, открытому обществу. Мы критику, свое мнение открыто высказываем через СМИ. Если думают, что так напугают нас, а в парламент придут только подхалимы, они ошибаются. Например, сейчас поднимают вопрос о снятии запрета на разработку урана, пересмотре тарифа на электроэнергию, росте цен. Видимо, думают, что в новый созыв парламента допустят только тех политиков, которые не будут говорить о проблемах, а станут только хвалить. Попытки напугать делают нас только сильнее», — заявил Жанар Акаев.

Накануне по подозрению в насильственном захвате власти задержали экс-замминистра внутренних дел Курсана Асанова. Известно, что по делу также проходят бывший президент Алмазбек Атамбаев и депутат Жанар Акаев.