Бишкекским школьникам и учителям ежедневно будут измерять температуру

В школах Бишкека организованы входные фильтры. Ежедневно ученикам и педагогам будут измерять температуру. Об этом на брифинге сообщила главный специалист административно-правового отдела управления образования мэрии Бишкека Чинара Исакова.

По ее словам, показатели будут записываться в журналы. «Будет соблюдаться масочный режим, дети будут обрабатывать руки антисептиком», — сказала она.

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Чинара Исакова отметила, что, по предварительным данным, в столичных школах будет обучаться около 170 тысяч учеников при проектной мощности школ в 77 тысяч мест.

Она добавила, что готовность школ к новому учебному году проверила комиссия. «Во всех школах открыты медицинские пункты, работают врачи, медсестры», — добавила она.

Напомним, сегодня в Кыргызстане начался новый учебный год.