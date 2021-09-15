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Общество

Бишкекским школьникам и учителям ежедневно будут измерять температуру

В школах Бишкека организованы входные фильтры. Ежедневно ученикам и педагогам будут измерять температуру. Об этом на брифинге сообщила главный специалист административно-правового отдела управления образования мэрии Бишкека Чинара Исакова.

По ее словам, показатели будут записываться в журналы. «Будет соблюдаться масочный режим, дети будут обрабатывать руки антисептиком», — сказала она.

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Чинара Исакова отметила, что, по предварительным данным, в столичных школах будет обучаться около 170 тысяч учеников при проектной мощности школ в 77 тысяч мест.

Она добавила, что готовность школ к новому учебному году проверила комиссия. «Во всех школах открыты медицинские пункты, работают врачи, медсестры», — добавила она.

Напомним, сегодня в Кыргызстане начался новый учебный год.

Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207130/
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