Айсулуу Тыныбекова оценила мурал со своим изображением. На своей странице в Facebook она поблагодарила арт-группу DOXA и всех инициаторов за такой креатив.

«Я давно наблюдала за работами DOXA, которые уже стали местными достопримечательностями в самых разных уголках нашей страны. Поражаюсь точности всех штрихов и грамотной цветовой гамме рисунков! Спасибо вам за то, что вносите вклад в развитие стрит-арта в нашей стране! Это очень красивая и вдохновляющая индустрия», — написала она и добавила, что мурал ей очень понравился.

Мурал находится на многоэтажном здании, расположенном в районе пересечения улиц Токтогула и Абдрахманова.