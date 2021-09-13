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Общество

В Туркменистане алкоголиков, проституток и мигрантов отправили собирать хлопок

В Балканском велаяте Туркмении власти принудительно отправляют на сборы хлопка некоторых граждан, сообщает «Радио Азалтык».

По данным редакции, сотрудники полиции вызывают в отделение приехавших из других регионов на поиски заработка рабочих, а также состоящих на учете страдающих алкогольной зависимостью людей, и заставляют их отправляться в поля. Кроме того, в принудительном сборе хлопка принимают участие проститутки.

«Полиция квалифицирует это как «исправительно-трудовые работы» и говорит, что это является частью наказания», — сообщил источник издания.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206927/
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