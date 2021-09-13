ГКНБ получит $5 миллионов на борьбу с киберугрозами

ГКНБ подписал протокол по реализации грантового проекта «Создание центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты в Кыргызстане» с Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA). Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В церемонии подписания документа приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, посол Кореи Ли Вонджэ и директор представительства KOICA Ли Джонгсу.

Фото пресс-центра ГКНБ

«Проект направлен на укрепление кибербезопасности страны. Планируется создание самого центра, предоставление оборудования и программного обеспечения, развертывание решений по защите кибербезопасности государственных органов и развитие человеческого потенциала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект стоимостью $5 миллионов будет реализован с 2021 по 2025 год.