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Общество

ГКНБ получит $5 миллионов на борьбу с киберугрозами

ГКНБ подписал протокол по реализации грантового проекта «Создание центра оперативного реагирования на компьютерные инциденты в Кыргызстане» с Корейским агентством по международному сотрудничеству (KOICA). Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

В церемонии подписания документа приняли участие председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев, посол Кореи Ли Вонджэ и директор представительства KOICA Ли Джонгсу.

пресс-центра ГКНБ
Фото пресс-центра ГКНБ

«Проект направлен на укрепление кибербезопасности страны. Планируется создание самого центра, предоставление оборудования и программного обеспечения, развертывание решений по защите кибербезопасности государственных органов и развитие человеческого потенциала», — говорится в сообщении.

Отмечается, что проект стоимостью $5 миллионов будет реализован с 2021 по 2025 год.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206919/
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