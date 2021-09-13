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Общество

Нехватка троллейбусов № 9 в Бишкеке. В мэрии признали проблему

В Бишкеке на 10 сентября по маршруту № 9 курсирует лишь три троллейбуса. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе мэрии столицы.

По ее данным, большой интервал движения общественного транспорта вызван нехваткой подвижного состава.

«Муниципалитет ведет соответствующую работу по увеличению количества экологического общественного транспорта (электробусов). Также идет оптимизация маршрутной сети города с охватом всей территории Бишкека маршрутными линиями общественного транспорта», — говорится в сообщении.

Ранее читатель 24.kg пожаловался, что в столице не хватает троллейбусов на маршруте № 9. Чтобы дождаться транспорта, приходится ждать больше часа.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206911/
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