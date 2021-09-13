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Общество

Кыргызстанец подделывал паспорта европейских стран для незаконной миграции

Правоохранители выявили канал организации незаконной миграции кыргызстанцев в Европу и США. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

МВД
Фото МВД. Подозреваемый в организации незаконной миграции

По ее данным, в декабре 2020 года частное агентство занятости ОсОО PEACE за деньги незаконно оказывало услуги по трудоустройству граждан в государства Европы и США, подделывая паспорта.

Использовавших фальшивые документы кыргызстанцев задержали сотрудники Пограничной службы Украины и выдворили в Кыргызстан.

Задержан ранее неоднократно судимый гражданин Ж.У., который скрывался на территории Иссык-Кульской области в селе Бостери. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека. У него изъяли поддельные паспорта Бельгии, Франции, Нидерландов, Испании и Греции, а также компьютерную аппаратуру и оргтехнику, по которым назначены соответствующие экспертизы.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206910/
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