Кыргызстанец подделывал паспорта европейских стран для незаконной миграции

Правоохранители выявили канал организации незаконной миграции кыргызстанцев в Европу и США. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

Фото МВД. Подозреваемый в организации незаконной миграции

По ее данным, в декабре 2020 года частное агентство занятости ОсОО PEACE за деньги незаконно оказывало услуги по трудоустройству граждан в государства Европы и США, подделывая паспорта.

Использовавших фальшивые документы кыргызстанцев задержали сотрудники Пограничной службы Украины и выдворили в Кыргызстан.

Задержан ранее неоднократно судимый гражданин Ж.У., который скрывался на территории Иссык-Кульской области в селе Бостери. Его водворили в СИЗО-1 Бишкека. У него изъяли поддельные паспорта Бельгии, Франции, Нидерландов, Испании и Греции, а также компьютерную аппаратуру и оргтехнику, по которым назначены соответствующие экспертизы.