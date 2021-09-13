Подозрение на сибирскую язву в Аксы: контактных уже более 40

У двоих госпитализированных с подозрением на сибирскую язву в Аксыйском районе Джалал-Абадской области лабораторные анализы дали положительный результат. Об этом 24.kg сообщил начальник отдела Республиканского центра карантинных и особо опасных инфекций Кубанычбек Бектурдиев.

По его словам, у остальных пятерых результаты отрицательные. «Лабораторные исследования еще продолжаются, ждем. Состояние больных удовлетворительное, все получают лечение. Выявлен 41 контактный, в том числе десять человек до 14 лет, остальные — взрослые», — сказал Кубанычбек Бектурдиев.

Ранее сообщалось, что у больных имеются характерные сибиреязвенные карбункулы на теле. Мясо больного животного раздали нескольким семьям, употребляли в пищу его более 50 человек.