В России предложили создать трудовые лагеря для мигрантов. Об этом сообщают российские СМИ.

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По их данным, депутат Госдумы Алексей Журавлев заявил, что мигрантская среда криминализирована, а решить эту проблему можно, создав трудовые лагеря.

«Сама постановка вопроса о наведении элементарного порядка в этой сфере уже вызывает открытую агрессию со стороны приезжих отморозков. Государство должно срочно заняться нейтрализацией миграционных угроз», — заявил он.

По словам политика, нужно принять двухконтурный Уголовный кодекс, по которому наказывать преступников-иностранцев показательно жестче, чем российских граждан. Он утверждает, что «пора поставить непрошенных «гостей» на место».

Кроме этого, Алексей Журавлев предлагает вывести трудовую миграцию за пределы населенных пунктов, чтобы направлять иностранные трудовые ресурсы на масштабные объекты в регионах, например, на север России или в Сибирь, где «не хватает своих рабочих рук».