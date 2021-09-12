Журналисты 24.kg стали призерами регионального конкурса MediaCAMP Award

Журналисты 24.kg Татьяна Кудрявцева и Мария Орлова стали призерами Регионального конкурса для журналистов (штатных, внештатных, а также независимых производителей контента) Центральной Азии MediaCAMP Award.

Материал «Расследование 24.kg. Три просчета властей, которые привели к вспышке COVID-19» занял третье место в номинации «Время пандемии». Второе место — проект «Башта»: Азат Рузиев, Тилек Бейшеналиев, Нуржамал Джанибекова (Кыргызстан), первое место — у таджикских журналистов Раджаба Розикзоды и Масхаба Джумаева.

Всего в этой номинации поступило 122 материала, в финал вышли 15 работ журналистов из Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана.

Региональный конкурс MediaCAMP Award проводится международной организацией Intrernews в рамках программы MediaCAMP, поддержанной USAID уже в третий раз.