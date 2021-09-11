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Общество

Вышел первый официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение»

Кинокомпания Warner Brosers представила первый официальный трейлер фильма «Матрица: Воскрешение», четвертой части фантастической саги об оборотной стороне реального мира.

Сюжет будущего фильма уже известен. Нео в исполнении Киану Ривза опять проваливается в цифровую матрицу, живет в Сан-Франциско будущего и ничего не помнит. Но стоит ему принять красную таблетку из рук молодого Морфеуса, как действия начинают разворачиваться в духе старой доброй «Матрицы»: Нео останавливает пули руками, меняет физические законы, прыгает с небоскребов.

«Матрица: Воскрешение» выйдет одновременно в кинотеатрах и на платформе HBO Max. Мировая премьера анонсирована на 16 декабря 2021 года. 

В тот же день фильм выйдет и прокат и в кинотеатрах Кыргызстана.

Четвертая часть «Матрицы» снята Ланой Вачовски, ее сестра в работе не участвовала.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206828/
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