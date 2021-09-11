В городе Ош 300 человек пробежали марафон, посвященный борьбе с инфекциями

Фото пресс-службы мэрии Оша. В Оше 300 человек пробежали марафон, посвященный борьбе с инфекциями

В Оше 300 человек приняли участие в марафоне, посвященном борьбе с COVID-19, ВИЧ и туберкулезом. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета южной столицы.

Уточняется, что марафон для молодежи города организовали в рамках программы по борьбе и профилактике инфекционных заболеваний.

«В рамках мероприятия победителям и активным участникам акции вручены ценные подарки. Кроме того, все желающие смогли сдать экспресс-анализ на ВИЧ, организованный со стороны Ошского областного центра профилактики и борьбы со СПИДом», — сообщили в мэрии Оша.