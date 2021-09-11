В Кыргызстане каждый четвертый пользователь интернета столкнулся с киберугрозами

ГКНБ при содействии программного офиса ОБСЕ в Бишкеке подписал меморандум о сотрудничестве в сфере кибербезопасности с «Лабораторией Касперского». Об этом сообщает пресс-центр ведомства.

По данным «Лаборатории Касперского», только с начала 2021 года примерно каждый четвертый интернет-пользователь в этой стране столкнулся с различными киберугрозами, а каждый второй — с атаками так называемых локальных угроз, попадающих на устройство пользователя через съемные носители.

«За первые шесть месяцев этого года «Лаборатория Касперского» заблокировала в Кыргызстане более 60 тысяч попыток перехода на фишинговые страницы. Эксперты отмечают, что злоумышленники все чаще атакуют организации. Так, в январе — июне 2021 года в Кыргызстане с веб-угрозами столкнулось 19 процентов корпоративных пользователей интернета, а с локальными зловредами — 42 процента», — сообщили в ГКНБ.

По словам заместителя председателя ГКНБ Жаныбека Жоробекова, опыт и знания одного из ведущих мировых игроков в сфере кибербезопасности помогут противодействовать атакам как на государственный сектор, бизнес, так и на частных пользователей.