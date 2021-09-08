В Бишкеке 8 сентября солнечно. Температура воздуха ожидается +35 градусов. День уменьшился до 12 часов 52 минут.

Отключение света, газа, воды

9.00-18.00 — микрорайон «Достук», 5/9, 1/9, 2/9, 1/10, жилмассивы «Арча-Бешик» (улицы От-Араба, Камбаркан, Саадак, Ай-Мончок, Алыкулова, Бекет, Молдо Нияз, Кожожаш, Ашар, Лущихина, Чортекова, Ак-Марал, Керме-Тоо, Тулпар-Таш, Шабдан, Садыбакасова, Ак-Тан, Ак-Кайын, Бадахшан, Жазыйра, Ахунбаева, Муромская, Жоогазын, Сары-Булун, Арча-Бешик, Арча-1, Алты-Тутун, Жайыл Баатыра, Шербет, Абдрахманова, Кызыл-Адыр, Ойсул-Ата, Кара-Кужур, Бердибаева, Безымянная, Проектируемая, Тогуз-Тутун, Эр-Тайлак, Камбар-Ата, переулок Клинский), «Хабитат» (улицы Боталиева, Кызыл-Кийская, Манас, Щербакова, Тулебердиева Витебская, Можайского, переулок Снегиревский), «Ак-Босого» (улицы Чуй-29 — Чуй-34, Ынтымак, улицы 6-я, 7-я), «Ак-Орго» (улицы Чортекова, Алты-Тутун, Ашар, Ак-Шоокум);

9.00-17.00 — отрезки улицы Алыбаева, Захарьева, Виноградной, Крылова, Садырбаева;

9.30-17.00 — улица Тыныстанова, 4;

9.30-19.00 — отрезки улицы Фирсова, переулок Суусамырский, Охотный;

9.30-18.00 — жилмассив «Красный строитель», улицы Орозбекова, Саадаева;

9.30-18.30 — жилмассив «Бакай-Ата» (улицы Наристе, Нооруз, Жеек, Чубак, Алманбет, Манасчы, Эр-Тоштук, Эр-Табылды, Ак-Уул), улица Душанбинская, 80.

7-10 сентября газа не будет:

в микрорайоне «Нижний Джал»;

в районе, ограниченном улицами Садырбаева, Гагарина, Медерова, Абая, Ахунбаева, Ташкумырской, Ажибека Баатыра, проспектом Чингиза Айтматова, переулком Пожарского.

У кого намечается той

Мирослав Ниязов

Родился 8 сентября 1951 года в селе Ак-Суу Чуйской области. Чрезвычайный и Полномочный Посол Кыргызстана в Афганистане.

Мийзамидин Калыков

Родился 8 сентября 1969 года. Депутат Бишкекского городского кенеша.

Эльчибек Джантаев

Родился 8 сентября 1973 года. Директор Государственного агентства регионального развития.

Данияр Кобонов

Родился 8 сентября 1982 года в селе Сару-Джетим Иссык-Кульской области. Заслуженный мастер спорта КР по греко-римской борьбе, участник Олимпийских игр.

Иззат Артыков

Родился 8 сентября 1993 года. Тяжелоатлет, участник Олимпийских игр.

Памятные даты

День работников торговли Кыргызской Республики

Фото 24.kg. Торговцы на Ошском рынке

За значимый вклад сектора торговли в социально-экономическое развитие Кыргызской Республики, а также важную роль его работников в удовлетворении потребностей населения страны постановлением правительства КР от 20 марта 2013 года 8 сентября установлен профессиональный праздник — День работника торговли.

Торговля была и остается одной из наиболее важных отраслей экономики КР. На сегодня в Кыргызстане действует более 20 тысяч объектов розничной торговли (продовольственных и непродовольственных магазинов и киосков) и более 3,5 тысячи объектов общественного питания.

День сотрудника Финансовой разведки

Глава кабмина Улукбек Марипов в конце августа 2021 года подписал постановление, согласно которому 8 сентября установлен День сотрудника Финансовой разведки.

Именно 8 сентября 2005-го в Кыргызстане создана Государственная служба финразведки.

Международный день грамотности

Учрежден ЮНЕСКО в 1966 году по рекомендации Всемирной конференции министров образования по ликвидации неграмотности, состоявшейся в Тегеране в 1965-м. А дата празднования 8 сентября — день торжественного открытия этой конференции.

Несмотря на заметные успехи многих стран, более 860 миллионов взрослых остаются неграмотными, а более 100 миллионов детей не ходят в школу. Бесчисленное множество детей, молодых людей и взрослых, охваченных школьными или другими образовательными программами, не соответствует уровню, необходимому для того, чтобы их можно было считать грамотными в условиях сегодняшнего мира, который становится все более сложным.

Международный день солидарности журналистов

Фото 24.kg. Журналисты на пресс-конференции

Учрежден в 1958 году в Бухаресте на четвертом Конгрессе международной организации журналистов. По замыслу депутатов конгресса в этот день журналисты всех стран и изданий должны демонстрировать миру свою сплоченность, особенно в деле защиты своих прав.

Основанием для выбора даты послужили трагические события. Восьмого сентября 1943 года в Германии казнили чехословацкого журналиста, писателя-антифашиста Юлиуса Фучика.

Люди, которые меняли мир

Родился поэт Тенти Орокчиев

Родился 8 сентября 1938 года в селе Кок-Сай Тонского района. Заслуженный деятель КР, поэт, журналист.

Работал литсотрудником газеты «Мугалимдер газетасы», научным редактором Кыргызской Советской энциклопедии, редактором в Телерадиокорпорации КР.

В течение 30 лет Тенти Орокчиев вел передачи в жанре поэзии «Поэтикалык экран», «Поэтикалык саптар», «Ыр толкуну», «Саякат», «Таберик», «Адабият жанылыктары».

Написал десятки радиопостановок и радиопьес в рубрике «Театр у микрофона». Все они хранятся в золотом фонде Кыргызского радио.

С 2003 года работал в СМИ обозревателем, заместителем редактора и опубликовал более 300 интервью, документальных материалов, эссе и размышлений.

Родился литературовед Памирбек Казыбаев

Родился 8 сентября 1952 года в селе Асылбаш Чуйской области КР. Литературовед, алыкуловед, публицист.

Более 100 статей и интервью Памирбека Казыбаева опубликованы на страницах республиканской и зарубежной печати.

Большая заслуга принадлежит ему в создании общественного объединения «Алыкул уй-борбору» для дальнейшего изучения и распространения творчества великого кыргызского поэта Алыкула Осмонова.

Как автор и создатель сборника «Мезгил жана Алыкул» («Время и Алыкул») удостоен премии имени Алыкула Осмонова.

В 2012 году вышел полнометражный фильм, сценарий которого основан на книгах Памирбека Казыбаева «Мезгил жана Алыкул», Кенеша Жусупова «Сапар».

Куда сходить

Культура

выставки проходят в Музее ИЗО, «Галерее М».

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