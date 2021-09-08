В Кыргызстане мужчины работают на пять часов в неделю больше женщин

В Кыргызстане мужчины работают в неделю в среднем на пять часов больше. Об этом сообщили в организации «ООН-женщины».

По ее данным, в городах разницы почти нет: мужчины работают 43 часа в неделю, а женщины — 41 час. Разница образуется за счет села, где мужское население трудится по 38 часов, а женское — по 30.

Однако кыргызстанки тратят намного больше времени на неоплачиваемую работу по дому: в городах у мужчин на домашнее хозяйство уходит один час в день, у женщин — 3,5 часа.

В селах мужская половина страны занимается домашней работой полтора часа в день, а женская — пять часов.