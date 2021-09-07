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Общество

Нашлась хозяйка кошелька. Гражданке Казахстана вернули портмоне с документами

Водитель мусоровоза вернул казахстанке утерянный портмоне с паспортом, деньгами и банковскими картами. Об этом на своей странице в Facebook написала пресс-секретарь «Тазалыка» Жибек Каракеева.

«А вот и наша гостья из Казахстана Валерия. Забрала у водителя «Тазалыка» Таалайбека свой потерянный кошелек с документами», — отметила она.

Жибек Каракеева поблагодарила всех, кто делился постом и помог найти хозяйку. «Теперь в Бишкеке на одно доброе дело больше благодаря всем вам. Пусть так будет всегда», — отметила она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/206281/
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